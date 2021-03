Assembly Election LIVE: बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बोले- TMC जीती तो बंगाल बन जाएगा कश्मीर

तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मुचीपारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर टीएमसी सत्‍ता में वापस आती है तो पश्चिम बंगाल कश्‍मीर बन जाएगा.

If they (Trinamool Congress) come back to power, West Bengal will become Kashmir: Suvendu Adhikari, BJP candidate from Nandigram, during his speech at Muchipara, Behala yesterday pic.twitter.com/uCdQT9dR7B