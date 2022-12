गुजरात ने 'रेवड़ी', तुष्टीकरण और खोखले वादों की राजनीति को खारिज कर दिया: गृह मंत्री अमित शाह

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे अभूतपूर्व जनादेश करार दिया. उन्होंने गुरुवार को कहा, ‘गुजरात ने ‘रेवड़ी’, तुष्टीकरण और खोखले वादों की राजनीति को खारिज कर भाजपा को अभूतपू्र्व जनादेश दिया है.’ केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘इस प्रचंड जीत ने दिखाया है कि हर वर्ग चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो सभी पूरे दिल से भाजपा के साथ हैं.’

उन्होंने कहा, ‘गुजरात ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है. पिछले दो दशक में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में विकास के सभी रिकॉर्ड तोड़े और आज गुजरात की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल में जनता के अटूट विश्वास की जीत है.’

गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की रिकॉर्ड जीत पर जनता को नमन किया और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को नमन करता हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मिली इस भव्य जीत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और अथक परिश्रम करने वाले गुजरात भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई.’

#WATCH | Gujarat: BJP workers celebrate in Surat as the party sweeps #GujaratAssemblyPolls. As per the official EC trends, BJP has won 5 seats and is leading on 150 of the total 182 seats in the state. pic.twitter.com/OULjOcwy3H

— ANI (@ANI) December 8, 2022