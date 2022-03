Assembly Elections Live Updates: पंजाब में जीत के बाद हरियाणा पर AAP की नजर, राज्य प्रभारी ने बताया प्लान

पंजाब में आम आदमी पार्टी के नामित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में कहा कि पंजाब के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए हम गुरु साहिब का आशीर्वाद लेंगे. हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य के लोगों को धन्यवाद देने के लिए आज (रोड शो के लिए) अमृतसर आ रहे हैं. भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अमृतसर में रोड शो करेंगे.

We will take the blessings of Guru Sahib to fulfill the promises we have made to the people of Punjab. Our national convenor Arvind Kejriwal is coming to Amritsar (for roadshow) today to thank the people of the State: Punjab CM designate Bhagwant Mann, at Sangrur pic.twitter.com/4e8uh2c6b8

— ANI (@ANI) March 13, 2022