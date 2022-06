जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है चुनाव की प्रक्रिया, राजनाथ सिंह ने दिए संकेत

नई दिल्ली; केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को रक्षा मंत्री महाराजा गुलाब सिंह (Maharaja Gulab Singh) के 200वें राज्याभिषेक कार्याक्रम में भी शामिल हुए. कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) पर निशाना साधा और साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir assembly elections) को लेकर भी बड़े संकेत दिए. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान नफरत के बीज बो रहा है. हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई लक्षित हत्याओं में विदेशी साजिश है और हम किसी भी सूरत में हमें ऐसे प्रयासों को विफल करने की जरूरत है. राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी भी धर्म या फिर संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति का जबरन पलायन नहीं होने देंगे.

Our neighbouring country is sowing the seeds of hatred. There’s foreign conspiracy in recent targeted killings in J&K, we need to foil such attempts. We won’t let the forceful migration happen of any person from any religion or sect: Defence minister Rajnath Singh in Jammu pic.twitter.com/iQzhI5Sol5

— ANI (@ANI) June 17, 2022