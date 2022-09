हजारों फीट ऊपर अंतरिक्ष में महिला ने किया योग, VIDEO देख लोग हुए हैरान

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर आए दिन हैरतअंगेज वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसे देखकर हम सभी चकित रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में योग करती हुई नजर आ रही है, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है. हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रैविटी बिल्कुल ही नहीं होती है और ऐसे में योगा करना बेहद मुश्किल है. लेकिन महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक ट्रिक से ये कर दिखाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

हम सभी जानते हैं कि योग न ही केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह हम सभी के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में भी मदद करता है. योग के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसके लिए किसी भी इंसान में कोर स्ट्रेंथ और संतुलन चाहिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में योग करना कैसा होता है? एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी को एक नए वायरल वीडियो में जीरो ग्रैविटी में एक कठिन योग मुद्रा में देख सकते हैं. वायरल वीडियो में एस्ट्रोनॉट क्रिस्टोफोरेटी कॉस्मिक किड्स की इंस्ट्रक्टर के निर्देश पर अलग-अलग योगा कर रही हैं.

