'वे मुझे मारना चाहते हैं' : माफिया अतीक अहमद को लेकर पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना

अहमदाबाद. गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद ने एक बार फिर अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दल मंगलवार को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में कुख्यात माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गया है. यूपी पुलिस वैन में ले जाते समय अतीक अहमद ने कहा, ‘यह सही नहीं है. वे मुझे मारना चाहते हैं.’

पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगियों गुड्डू मुस्लिम और गुलाम एवं नौ अन्य के खिलाफ 25 फरवरी को एक मामला दर्ज किया गया था.

#WATCH | “It is not right. They want to kill me,” says gangster Atiq Ahmed on being taken to UP’s Prayagraj from Gujarat’s Sabarmati Jail for production in a murder case. pic.twitter.com/YLJ5WavkX7

— ANI (@ANI) April 11, 2023