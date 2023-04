अतीक अहमद बोला- मेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया, माफियागिरी पहले ही समाप्त, अब तो बस रगड़ा जा रहा

जयपुर. कुख्यात माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर अहमदाबाद से ला रही उत्तर प्रदेश पुलिस टीम का काफिला आज दोपहर बाद प्रयागराज पहुंच सकती है. खबर लिखे जाते वक्त पुलिस का काफिला एमपी के शिवपुरी जिले से झांसी की तरफ रवाना हो चुका था. इससे पहले राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इस काफिला की एक गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण यहां एक थाने में वह करीब एक घंटे रुका रहा.

इसके बाद अतीफ अहमद का काफिला देर रात राजस्थान के बूंदी पहुंचा तो मीडियाकर्मियों ने उसे घेर लिया. मीडिया से बातचीत से माफिया सरगना ने कहा, ‘आप सबका बहुत शुक्रिया…’ इस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या उसे डर लग रहा है तो उसने कहा, ‘हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया. और एक सवाल अभी कोई कर रहा था कि माफियागिरी समाप्त हो रही है…. लेकिन माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी है, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है.’

#WATCH | Bundi, Rajasthan: “My family has been ruined…I was in jail what will I know about it (Umesh Pal murder case),” says criminal-turned-politician-mafia Atiq Ahmed while being taken from Sabarmati Jail to Prayagraj pic.twitter.com/LTc869VdxQ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 11, 2023