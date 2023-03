VIDEO: अपनी हत्या को लेकर खौफजदा है अतीक का भाई अशरफ, बोला- पुलिस अफसर ने दी 2 हफ्ते में निपटाने की धमकी

बरेली: साल 2006 के उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को वापस बरेली जेल भेज दिया गया. उसे मामले में पेशी के लिए बरेली से प्रयागराज लाया गया था. बरेली पहुंचने पर अशरफ ने जेल वैन में बैठे-बैठे मीडिया कर्मियों से बात की. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा कि यूपी पुलिस के किसी बड़े अफसर ने उसे धमकी दी है कि 2 सप्ताह के अंदर तुम्हें फिर से किसी बहाने जेल से बाहर निकालेंगे और तुम निपटा दिए जाओगे. अशरफ ने कहा कि वह उस पुलिस अधिकारी का नाम नहीं बता सकता, जिसने उसे धमकाया है.

दरअसल, प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में उमेश पाल अपहरण केस की 28 मार्च को सुनवाई हुई. अतीक को साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश किया गया था. दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी ठहराया और उसे 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई. अतीक के अलावा सौलत हनीफ, दिनेश पासी को भी कोर्ट ने दोषी माना और इन दोनों को भी 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई.

#WATCH| Atiq Ahmed’s brother Ashraf Ahmed brought to Bareilly jail

I’ve been threatened by an officer that I’ll be taken out of jail in 2 weeks & will be killed. Allegations levelled against me are fake. CM understands my pain as fake cases were also filed against him: Ashraf pic.twitter.com/Bs8EaRBxYy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 28, 2023