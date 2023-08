बदल गई जम्मू-कश्मीर की फिजा, आजादी का जश्न मनाने उमड़ी हजारों की भीड़

श्रीनगर. दो दशकों के अंतराल के बाद हजारों कश्मीरी मंगलवार को यहां बक्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) समारोह में भाग लेने पहुंचे. प्राधिकारियों ने आतंकवादी खतरे के मद्देनजर पूर्व में लोगों की आवाजाही पर लगायी पाबंदियों में ढील दी जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले. श्रीनगर के 15 लाख निवासियों के लिए यह काफी हैरान करने वाला था कि उन्हें कोई कंटीली तारें या अवरोधक देखने को नहीं मिले जिन्हें कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के कारण लगाया जाता था.

राष्ट्रध्वज लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बक्शी स्टेडियम में पहुंचे. यह 2003 के बाद से पहली बार है जब स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. 2003 में अनुमानित 20,000 लोगों ने परेड देखी थी. सूत्रों ने बताया कि करीब 10,000 लोग समारोह देखने पहुंचे. इस मौके पर लोग खुश दिखे और उन्हें सेल्फी लेते हुए देखा गया. शहर में कई स्कूल सुबह-सुबह ध्वजारोहण समारोह के लिए खुले जबकि दुकानें भी खुली दिखायी दी.

#WATCH | J&K: People wave the tricolour at Lal Chowk in Srinagar, as they gather to celebrate 77th Independence Day.#IndependenceDay2023 pic.twitter.com/pMRLpEMF1i

— ANI (@ANI) August 15, 2023