He was with me last night. He goes to gym daily & left for that today. I want to know why was he killed. Where were the security guards when he breached the gate? Why didn't they arrest him?: Father of man who was shot dead for forcefully entering F Abdullah's residence in Jammu pic.twitter.com/IKsD0vXm9E

He didn’t listen to warnings of CRPF. Section of 38 BN CRPF manning the gate opened fire on the vehicle. Man's body recovered & search of vehicle going on. 1 CRPF personnel received minor injuries: CRPF on man gunned down for forcibly entering Farooq Abdullah's residence in Jammu

फारुख अबदुल्ला के घर के अंदर गोलीबार के बाद स्थिति- ANI



There was an attempt of forceful entry into the house(Farooq Abdullah's) by an individual named Murfas Shah, resident of Poonch. He forced his way through the VIP gate in an SUV. He was unarmed. Investigation is underway: SD Singh Jamwal IG, Jammu Zone #JammuAndKashmir pic.twitter.com/LNC9hc14hv

The intruder breached the main gate & went inside. He had a scuffle with the duty officers there. Duty officer was also injured. After that he entered the residence, there has been some sort of damage to the articles over there.Subsequently,he was shot dead: SSP Jammu Vivek Gupta pic.twitter.com/BZ4EjWFWZc

जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के अध्‍यक्षके जम्मू स्थित घर में कार सवार एक शख्स ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया है. इस शख्स की पहचान पुंछ के रहने वाले मुरफस शाह के तौर पर हुई है. इस घटना के वक्त फारूक या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उस घर में मौजूद नहीं थे.पुलिस के अनुसार, शाह ने फारूक अब्‍दुल्‍ला के घर के बाहर लगे बैरिकेड को तोड़ दिया. इसके बाद वहां तैनात जवानों से लड़ते-झगड़ते वह घर के अंदर घुस गया. ऐसे में उसे रोकने के लिए वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की, जिसमें शाह की मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.वहीं इस घटना में मारे गए शख्स के पिता ने साजिश की आशंका जताई है. उन्होंने कहा, 'बीती रात वह मेरे साथ था. वह हर रोज जिम जाता था और आज भी उसी के लिए गया था. मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे क्यों मार दिया गया. जब उसने गेट तोड़ा तो सुरक्षागार्ड कहां थे? उन्होंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया?'केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने इस घटना पर बयान जारी कर बताया कि अब्दुल्ला की आवास की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 38 ब्लाटियन की टुकड़ी ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन फिर वह नहीं रुका, तो उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी.' बयान में बताया गया कि शख्स का शव मिल गया है और गाड़ी की जांच हो रही है. इस घटना में 1 CRPF जवान को हल्की चोट आई है.इस घटना पर IG जम्मू जोन एसडी सिंह जामवाल का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ने घर में मरफस शाह ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की. वह वीआईपी गेट से जबरदस्ती एसयूवी से जा रहा था. उसके पास कोई हथियार नहीं था.एसएसपी जम्मू विवेक गुप्ता ने कहा कि घुसपैठिये ने गेट तोड़ दिया और अंदर चला गया. वहां ड्यूटी पर तैनात अफसरों से उसका झगड़ा हुआ. इसके बाद वह घर में घुस गया. इसके बाद वहां कुछ नुकसान हुआ जिसके बाद उसे मार गिराया गया.जानकारी के मुताबिक फारूक अब्‍दुल्‍ला जम्‍मू के बठिंडी इलाके में रहते हैं. सुबह के समय जब सुरक्षा बल गश्‍त कर रहे थे तभी कार सवार शाह ने कॉलोनी के गेट पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश की. हमले की सूचना मिलते ही मौके पर जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस की आला अधिकारी पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है.