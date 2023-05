लद्दाख के आसमान में घटी थी रहस्यमयी घटना! 'नॉर्दर्न लाइट्स' या फिर कुछ और? जल्द उठेगा रहस्य से पर्दा

नई दिल्ली. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने 23 से 24 अप्रैल को लद्दाख (Ladakh Aurora Lights) की हानले वेधशाला में अपने कैमरे से ऑरोरा रोशनी (Aurora Lights) को कैद किया. साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट से ‘ऑरेरा लाइट्स’ की एक टाइमलैप्स क्लिप भी ट्वीट किया था. इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है. ऑरोरा जिसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है. अब वैज्ञानिक इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं कि यह ‘नॉर्दर्न लाइट्स’ था या फिर कुछ और.

TOI के अनुसार चमकदार रोशनी के रंगीन ‘पर्दे’ आमतौर पर आर्कटिक सर्कल के पास के स्थानों पर देखे जाते हैं. हानले के सूत्रों ने बताया कि इस घटना का विश्लेषण किया जा रहा है. यह एक ‘स्थिर ऑरोरल रेड (SAR) आर्क’ प्रतीत होता है. लद्दाख में अपने आप में यह काफी दुर्लभ घटना है. यह एक पारंपरिक ऑरेरा नहीं है. SAR आर्क आसमान में दिखाई देने वाले लाल रंग के प्रकाश का एक बैंड है. ऑरोरा के विपरीत जहां विभिन्न रंग गतिशील पैटर्न में दिखाई देते हैं.

#Aurora from #Ladakh!

This is a time-lapse of the sky taken by a 360 deg camera at from #Hanle on 22/23 April night. You can see the aurora lights due to an intense geomagnetic storm that hit the Earth. It is extremely rare to see aurora at such a low latitude! @dstindia (1/n) pic.twitter.com/gGbrw86vsb

— IIAstrophysics (@IIABengaluru) April 29, 2023