होली के जश्न में डूबे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, भारत यात्रा के पहले दिन गुजरात में खेला रंग

अहमदाबाद: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने भारत दौरे के पहले दिन बुधवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित राजभवन में होली मनाई और कहा कि रंगों का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आए अल्बनीज का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में समारोह में उनका स्वागत किया और उनके चेहरे पर गुलाल लगाया.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में ‘होली समारोह’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी सहित राज्य के कई मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे.

Honoured to celebrate Holi in Ahmedabad, India. Holi’s message of renewal through the triumph of good over evil is an enduring reminder for all of us. pic.twitter.com/DSyxcY02bX

— Anthony Albanese (@AlboMP) March 8, 2023