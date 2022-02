हैदराबाद: ऑटो ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सोने के जेवर से भरा बैग यात्री को लौटाया

हैदराबाद: हैदराबाद (Hyderabad) में एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. इस शख्स ने सोने के जेवरों से भरा हुआ बैग एक दंपत्ति को लौटा दिया. दरअसल मिर्जा सुल्तान बेग और उनकी पत्नी समीरा बेगम हशमनगर से वापस लौट रहे थे इस दौरान उनका बैग कहीं गुम हो गया. सोने के जेवर से भरा यह बैग जब एक ऑटो ड्राइवर को मिला तो उसने फोन करके इस बात की सूचना पुलिस (Police) को दी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के एसएचओ के श्रीनिवास ने बताया कि, यह दंपति हशमनगर से लौट रहा था. इस दौरान टोलीचौक पहुंचने पर उन्हें यह अहसास हुआ कि उनका बैग कहीं खो गया है. इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने पुलिस स्टेशन को इस बात की जानकारी दी. इस बैग में सोने के जेवर भी थे.

Hyderabad | An auto-driver hands over a customer’s bag of 10 tolas gold who lost it while travelling

“A complaint was received after a couple lost their bag. Auto driver, Syed Zakir, informed that he’d found the bag & their contact inside,” said K Srinivas, SHO, Langer House PS pic.twitter.com/xgIBo91Evc

— ANI (@ANI) February 9, 2022