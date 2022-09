DGCA ने स्पाइसजेट एयरलाइंस पर बैन 29 अक्टूबर तक बढ़ाया, सीमित संख्या में करना होगा उड़ानों का संचालन, जानें वजह

नई दिल्ली. स्पाइसजेट एयरलाइंस (SpiceJet Airlines) में तकनीकी खराबी के कई मामलों को देखते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. स्पाइसजेट को DGCA द्वारा 29 अक्टूबर, 2022 तक केवल 50 प्रतिशत प्रस्थान के साथ संचालन करने का निर्देश दिया गया है.

विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने आज एयरलाइंस को बताया कि स्पाइसजेट को सुरक्षा एहतियात के तौर पर केवल सीमित उड़ानों का संचालन जारी रखना चाहिए. DGCA ने कहा कि “प्रचुर मात्रा में सावधानी” के रूप में, एयरलाइन को 29 अक्टूबर, 2022 तक केवल 50 प्रतिशत प्रस्थान का संचालन करने के लिए कहा गया है.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) extended restrictions on SpiceJet to operate only 50% of departures till October 29, 2022.

DGCA though notes that there is appreciable reduction in number of safety incidents. pic.twitter.com/f0GnQ80A8Q

— ANI (@ANI) September 21, 2022