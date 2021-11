दीपावली से पहले जगमग हुई अयोध्या, सोशल मीडिया पर लोग बोले- अवध में राम आए हैं

अयोध्या. उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मंगलवार शाम यानी धनतेरस को अलग ही छटा थी. नए घाट से लेकर अयोध्या के कोने कोने में दीये रोशन थे. साथ ही घाटों पर लाइट शो के जरिए दीपावली का आगाज हुआ. बता दें साल 2017 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दीपोत्सव मनाने का फैसला किया था, जिसके क्रम में हर साल अयोध्या में दीपावली के पहले वृहद आयोजन होता है.

बता दें इस बार दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश की सरकार ‘दीपोत्सव’ पर यहां 12 लाख दीये जलाएगी जिसमें से नौ लाख दीये सरयू नदी के तट पर जलाए जाएंगे. पिछले वर्ष ‘दीपोत्सव’ पर छह लाख से अधिक दीये जलाए गए थे जो एक विश्व रिकॉर्ड था. सरकार के बयान के अनुसार, सोमवार से शुरू हो कर पांच दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, थ्री डी होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी.

Ayodhya getting prepared for the grand welcome of his king

इस बयान में बताया गया है कि नदी के तट पर नौ लाख दीये जलाए जाएंगे और शेष तीन लाख दीये शहर के अन्य हिस्सों में तीन नवंबर को शाम छह से साढ़े छह बजे के बीच जलाए जाएंगे. रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक समूह को बुलाया गया है, जबकि पांच नवंबर तक कई साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा.

Being Ayodhyavasi, I can’t express my Happiness and Gratitude in words by seeing such a grand Diwali celebration in Shri Ayodhya ji

Thank you Shri @myogiadityanath & @narendramodi ji for making this possible pic.twitter.com/LAiFihBi63

— Ravi Tiwari (@Ravitiwarii_) November 2, 2021