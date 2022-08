VIDEO: झील से लेकर झरने तक हर तरफ तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा देश, हर शहर में सजावट

भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. आजादी के इस अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का ऐलान किया है. 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान देश के अलग-अलग हिस्सों में खूबसूरत रूप देखने को मिल रहा है. कई शहरों में तिरंगे की इमारतों और झरनों पर तिरंगे की आकृति देखने को मिली. तो कहीं तिरंगे को शान से फहराया गया.

#WATCH | West Bengal: Howrah Bridge & Victoria Memorial in Kolkata illuminate in tricolours for #HarGharTiranga campaign ahead of #75YearsofIndependence pic.twitter.com/a5sephQNCB — ANI (@ANI) August 13, 2022

#WATCH | Maharashtra: Vaitarna Dam, one of the sources of drinking water to Mumbai, adorned in tricolours to mark #75YearsofIndependence (Source: BMC) pic.twitter.com/B4gjunfAKq — ANI (@ANI) August 13, 2022

Assam | Streets of Guwahati along with Assam Secretariat & Gauhati High Court light up in tricolours for the #HarGharTirangaCampaign pic.twitter.com/aR7oUijIVp — ANI (@ANI) August 13, 2022

Maharashtra | #HarGharTirangaCampaign starts in full swing as tricolour adorns the Marine Drive in Mumbai, ahead of #IndependenceDay pic.twitter.com/7cJek0IFZI

राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कई शहरों को अलग-अलग अंदाज में सजाया गया और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है.

