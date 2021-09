बाबुल सुप्रियो TMC में हुए शामिल, अभिषेक बनर्जी ने दिलाई सदस्यता

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है. टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है. बता दें कि बाबुल सुप्रियो के दूसरी पार्टी में जाने की खबरें उस समय ही चर्चा में आ गईं थीं जब उन्‍होंने सोशल मीडिया में डाली अपनी पोस्‍ट से बीजेपी के साथ निष्ठा से जुड़े रहने वाले भाग को हटा दिया था.

तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो आज राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी तृणमूल परिवार में शामिल हो गए.’

Today, in the presence of National General Secretary @abhishekaitc and RS MP @derekobrienmp, former Union Minister and sitting MP @SuPriyoBabul joined the Trinamool family.

We take this opportunity to extend a very warm welcome to him! pic.twitter.com/6OEeEz5OGj

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 18, 2021