जयपुर एयरपोर्ट पर IPS अफसर के बैग की हो गई चैकिंग, जांच में जो मिला, उसे देखकर हर कोई था हैरान

नई दिल्ली: सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहने वाले आपीएस अधिकारी अरुण बोथरा (IPS Arun Bothra) के साथ जयपुर एयरपोर्ट (Jaipur Airport) पर हुई एक घटना इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) में तेजी से वायरल हो रही है. ओडिशा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण बोथरा की जयपुर एयरपोर्ट पर उनके बैग की तलाशी ली गई और बैग में जो निकला उसे देखकर सभी अधिकारी दंग रह गए.

दरअसल आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जयपुर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझसे मेरा बैग खोलने के लिए कहा. बैग खुलने के बाद उसमें से हरी मटर निकली जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी अधिकारी हैरान रह गए. बोथरा का यह ट्वीट इस समय तेजी से वायरल हो रहा है.

Security staff at Jaipur airport asked to open my handbag 😐 pic.twitter.com/kxJUB5S3HZ

एक यूजर ने लिखा कि – सर अब आपकी खैर नहीं! घर वाले नाराज होंगे 2 घंटे की flight मे खाली बैठे रहे! मटर नहीं छील सकते थे!

ट्वीट वायरल होने के बाद वे अधिकारियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी उनकी जमकर चर्चा हो रही है. बैग से हरी मटर निकलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को बताया कि यह ताजा मटर 40 रुपए प्रति किलो खरीदा गया है. वायरल तस्वीर पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह तो मटर की स्मगलिंग हो रही है.

अधिकारी अरुण बोथरा के मटर वाले ट्वीट पर जमकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी अपने साथ घटित एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें एक बार घर जाते समय एयरपोर्ट में लौकी और बैगन साथ ले जाने के लिए इंडिगो वालों को 2 हजार रुपये देने पड़े थे.

Last time when I was coming back from Home, I paid Rs. 2,000 to @IndiGo6E guys for ‘लौकी’ & ‘बैगन’ at Airport.

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) March 16, 2022