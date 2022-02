Bajrang Dal Worker Murder: कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा- दर्जी की हत्या में 5 लोग शामिल हैं

नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद (Karnataka Hijab row) के बीच शिमोगा शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या (Bajrang Dal Worker Murder) से राज्य और शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. रविवार की रात 23 वर्षीय हर्ष नामक शख्स की कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद शिमोगा शहर में प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इस हत्याकांड को हिजाब विवाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. सोमवार को घटना पर राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Home Minister Araga Jnanendra) ने बड़ी जानकारी दी.

गृह मंत्री ने कहा कि शिमोगा शहर में हुई दर्जी की हत्या के मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार इस हत्या में 5 लोग शामिल हैं. इससे पहले गृह मंत्री ने इस हत्या के हिजाब विवाद से तार जोड़ने को लेकर कहा था कि दर्जी की हत्या का हिजाब विवाद से कोई लेना देना नहीं है दोनों ही घटनाए अलग अलग कारणों से हुई हैं.

We have arrested 3 people. As per my information, 5 people are involved in this murder: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra on Bajrang Dal activist Harsha murder case pic.twitter.com/lBmGsYvlEL

— ANI (@ANI) February 21, 2022