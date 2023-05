बजरंग पुनिया ने VIDEO शेयर कर की भावुक अपील, कहा- हम अपने देश के गर्व के लिए लड़े पर अब...

नई दिल्ली: स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में समर्थन की मांग कर रहे नागरिकों से भावनात्मक अपील की. पूनिया ने साथी पहलवानों साक्षी मलिक और विनेश फोगट के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘हम अपने देश के गौरव के लिए लड़े. आज हम आपके चैंपियंस की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं. कृपया हमारा साथ दें!’

बजरंग पूनिया की यह अपील ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के किसानों और डीयू के छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंचे और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाई. उनमें से कई ने विरोध स्थल पर भारी सुरक्षा तैनाती के बीच पीड़ित पहलवानों के समर्थन में ‘नारी शक्ति जिंदाबाद’, ‘पहलवान एकता जिंदाबाद’, ‘जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा’ जैसे नारे लगाए. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल पहलवानों की याचिका पर ​यह टिप्पणी करते हुए सुनवाई बंद कर दी कि आप हमारे पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, जो फाइल की जा चुकी है.

जंतर-मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे किसान संगठनों के नेता

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आए कई किसान समूहों ने ‘जय किसान जय जवान’ और ‘किसान एकता जिंदाबाद’ के नारे लगाए, और कहा कि जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता, वे प्रोटेस्ट साइट नहीं छोड़ेंगे. अमृतसर से आए किसान बलबीर सिंह ने कहा, ‘बुधवार रात हमारे पहलवानों के साथ जो हुआ, उसके बाद हमें इस देश की उन बेटियों को समर्थन देने की जरूरत महसूस हुई, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए पदक जीते हैं. कल जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था. हमने फैसला किया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, हम यहां से नहीं हटेंगे.’

