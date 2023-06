बालासोर. ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ हुआ है. तीन ट्रेनें आपस में भीड़ गईं. हादसे की शिकार हुईं ट्रेनों में एक मालगाड़ी, हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस शामिल हैं. अब तक मिली जानकारी के आधार पर 70 यात्रियों की मौत हो चुकी हैं, जबकि 350 लोग घायल हो चुके हैं. मौके पर रहत दाल पहुंच कर बचाव अभियान में लगा हुआ है. जबकि इस रूट पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

बालासोर के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई. यह ट्रेन दुर्घटना आज 2 मई शुक्रवार की शाम को हुआ है. इसकी जानकारी सबसे पहले ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना दी. उन्होंने बताया कि तीन ट्रेनें आपस में भिड़ीं हैं. कोरोमंडल एक्सप्रेस की 7 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. बताया जा रहा है कि अभी मौत के आकंड़ों में वृद्धि हो सकती है.

#WATCH | NDRF DIG Manoj Yadav speaks about the ongoing relief and rescue operation in the aftermath of a horrific train accident in Odisha’s Balasore that has left hundreds injured so far. pic.twitter.com/nYBPAVNH0A

— ANI (@ANI) June 2, 2023