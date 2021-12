अनाथों की घाटी: बांदीपोरा आतंकी हमले में दो सिपाही शहीद, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 8 और बच्चे हुए अनाथ

(मुफ्ती इस्लाह)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकी हमलों (Terrorist Attack) ने कई बच्चों को अनाथ बनाया है, तो कभी मां-बाप को यादों के गहरे जख्म दिए हैं. आतंकियों की गोली ने एक बार फिर कश्मीर के 8 बच्चों से उनके पिता को छीन लिया है. बांदीपोरा में शुक्रवार शाम हुई मुठभेड़ (Encounter) में दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई. सेलेक्शन ग्रेड कॉन्सटेबल मोहम्मद सुल्तान और कॉन्सटेबल फयाज अहमद लोन की गुलशन चौक पर हुए आतंकी हमले में मौत हो गई.

मोहम्मद सुल्तान अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गए हैं. इनमें 9 साल का सलिक, 7 साल का उजैर और एक साल से कम उम्र के दो जुड़वा बच्चे अफान और एहसान शामिल हैं. इसके अलावा 35 वर्षीय पत्नी और 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता भी अब अकेले हो गए हैं. वहीं कुपवाड़ा के रहने वाले फयाज अहमद लोन के भी 4 बच्चे हैं. इनमें 14 साल का जुबैर, 12 वर्षीय अकिब, 9 साल का आदिल और 3 साल का शाहिद शामिल हैं, साथ ही माता-पिता और 30 वर्षीय पत्नी मुबीना भी है.

“बिना पिता और पति के गुजारा कैसे होगा”

कॉन्स्टेबल मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद का परिवार भी उन हजारों परिवारों में शामिल हो गया है जिन्होंने आतंकवाद की आग में अपनों को खोया है. कश्मीर घाटी में 32 साल से चली आ रही आतंकी वारदातों ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं. इससे कुछ सप्ताह पहले हैदरपोरा में हुए एक विवादित एनकाउंटर में 2 बिजनेसमैन के 6 बच्चे अनाथ हो गए. इनमें से एक बच्चे को अपने पिता का शव लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ा. ताकि अपने पिता का अंतिम संस्कार सम्मान का किया जा सके.

सोपोर के रहने वाले कॉन्स्टेबल सुल्तान की मौत पर सैकड़ों लोगों ने दुख जताया है. इन लोगों का कहना है कि अब बाप के बिना बच्चे और पति के बिना बीवी का गुजारा कैसे होगा. कुछ महिलाओं ने सुल्तान की विधवा बीवी को संभाला तो कुछ लोगों ने उसके दो जुड़वा बच्चों की देखभाल की.

कॉन्स्टेबल सुल्तान और फयाज के जाने से दोनों के परिवारों में गम का माहौल है. बांदीपोरा जिला पुलिस मुख्यालाय पर दोनों सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर भेजा गया. बांदीपोरा में यह आतंकी हमला भीडभाड़ वाले इलाके गुलशन चौक पर शाम ढलते वक्त हुआ. आईजीपी विजय कुमार ने शनिवार को कहा कि यह आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ने किया है. इस आतंकी ने ड्राइवर पर फायरिंग करके पीएसओ और एसएचओ से हथियार छीनने की कोशिश की लेकिन दूसरे पीएसओ की जवाबी कार्रवाई में वह कामयाब नहीं हो पाया. इस वारदात में

दो लोगों ने आतंकी की मदद की.

यह भी पढ़ें: मां का दर्द रहा याद… बहनों ने काबुल से 92 लोगों को निकालने के लिए दिए 1.5 करोड़

News18 को मिली सीसीटीवी फुटेज और पुलिस सूत्रों के साथ इसे क्रॉस-चेक करने पर पता चला कि आतंकवादी ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने से पहले हथियार छुपाया और भाग गया. एलओसी से सटा यह जिला कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन शुक्रवार शाम पुलिसकर्मियों पर हुए इस हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है. बांदीपोरा में आखिरी बड़ा हमला जुलाई 2020 में हुआ था जब बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की आतंकियों ने हत्या कर दी थी.

“पीड़ित परिवारों की मदद और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा”

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि वह अपने दो शहीद सिपाहियों के परिवारों की हरसंभव मदद करेगी, साथ ही इन घटना में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जिन आतंकियों ने उन्हें अनाथ किया है उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा और इन परिवारों को इंसाफ दिलाया जाएगा.

We stand by the family and assure that the #terrorists responsible to make you orphan shall be soon brought to #justice. https://t.co/H6IPE5whx2

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) December 10, 2021