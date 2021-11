दिवाली बाद दिल्ली में AQI बदतर, बेंगलुरु में आतिशबाजी का नहीं हुआ बिल्कुल भी असर, जानें क्या है कारण

नई दिल्ली. दीपोत्सव के त्योहार दिवाली (Diwali) के बाद हर साल वायु प्रदूषण (Air Pollution) की समस्या सामने आती है. हमेशा देखा जाता है कि दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के एनसीआर क्षेत्रों में हालात बद से बद से बदतर हो जाते हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ. गुरुवार रात से ही दिल्ली (Delhi AQI) की हवा का स्तर गिरना शुरू हो गया था जो कि सुबह तक बेहद खराब हो गया. इस बीच शुक्रवार को बेंगलुरु (Bangalore) से हैरान करने वाली खबर सामने आई. भले ही आतिशाबाजी से दिल्ली और एनसीआर (DElhi-NCR) पर बुरा असर पड़ा हो, लेकिन बेंगलुरु के वातावरण पर दिवाली का कोई असर नहीं हुआ.

दिवाली बाद बेंगलुरु में वातावरण कितना प्रभावित हुआ इसको लेकर ट्विटर में एक यूजर ने एक मैप पोस्ट किया. इस मैप में साफ देखा जा सकता है कि बेंगलुरु के नक्शे में हर जगह ग्रीन और यलो स्पॉट ही नजर आ रहे हैं. सिर्फ एक रेड स्पॉट है. बताया जा रहा है कि यह रेड स्पॉट एक औद्योगिक क्षेत्र का है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वहां किस तरह का काम चल रहा था. हो सकता है कि फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जिसकी वजह से वह रेड साइन दिख रहा है.

Bngalore AQI hasnt changed much after Diwali at all. The one red-spot on the map

is that of Peenya industrial sector – not sure what is going on there.

Delhi shud introspect and tackle the true cause of its poor AQI if it wants the problem solved. pic.twitter.com/GsErsjC86j

— Aloke Kumar (@aalokelab) November 5, 2021