VIDEO- बेंगलुरु में फिर शख्स को 1 किमी कार के बाेनट पर घसीटा, कहासुनी के बाद महिला ड्राइवर ने मारी थी टक्कर

बेंगलुरु में मामूली सी कहासुनी के बाद महिला ने एक शख्स को अपनी कार से टक्कर मार दी. फिर बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा. बताया जा रहा है कि दोनों की कारें आपस में टकरा गई थी. इसके बाद दोनों में बहस हो गई थी. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बोनट में लटक रहा है और महिला कार चलाए जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान प्रियंका के तौर पर हुई है और युवक का नाम डारशान बताया जा रहा है. दोनों की कार आपस में टकराई गई थी जिसके बाद विवाद हुआ. बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद महिला मौके से भागने की कोशिश कर रही थी. युवक ने उसे रोकने की कोशिश की. फिर महिला ने उसे अपना कार से टक्कर मारी और बोनट पर घसीटा.

