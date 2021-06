जवानों से कॉल के जरिए मांगे जा रहे हैं बैंक डिटेल, सेना ने ट्वीट कर कहा-सावधान रहिए

नई दिल्ली. देश के अलग-अलग शहरों से अचानक भारतीय आर्मी (Indian Army) के जवानों और अधिकारियों को एक मेल और अनजान नंबर से फोन आ रहे हैं. फोन और फर्जी मेल आईडी के जरिए अधिकारियों और सेना के जवानों से बैंक अकाउंट डिटेल्स (Bank Details) मांगे जा रहे हैं. फोन करने वाले लोग बता रहे हैं कि 2019 से सभी भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों की सैलरी बढ़ चुकी है और यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. अगर बढ़ी हुई सैलरी चाहिए तो अपने बैंक डिटेल्स या तो मेल करिए या उन्हें फोन पर बताइए.



इस तरह के फोन आने के बाद सेना अलर्ट हो गई है. सेना की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सभी आर्मी जवानों और अधिकारियों से कहा गया है कि कोई भी फर्जी यूआरएल यानी फर्जी ईमेल और फर्जी फोन पर अपनी जानकारी न दें. भारतीय आर्मी ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.



#Fake emails are being forwarded on personal email accounts of defence personnel seeking email details.As per the advisory of #PCDA, all users are directed not to access such #Fake emails.#IndianArmy pic.twitter.com/yHSxiqLFQ5