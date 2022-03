इन राज्यों के लिए मुसीबत बन सकता है चक्रवाती तूफान 'आसनी', तीनों सेनाएं स्टैंड बाय मोड पर

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम हिंग महासागर के ऊपर बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह से चक्रवात में बदल सकता है. विभाग के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यह चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार की ओर बढ़ सकता है. विभाग ने इस तूफान का नाम आसनी रखा है. तूफान को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है.

मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ बढ़ने से पहले कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया था. विभाग के अनुसार 21 मार्च को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 22 मार्च तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है.

LPA over central parts of south Bay of Bengal become WML on 19th along & off A&N Islands, intensify into a depression by morning of 20th March and into a cyclonic storm on 21st March. To move nearly north-northeastwards and reach near Bangladesh-north Myanmar coasts on 22nd March pic.twitter.com/Iq4CVcwn44

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 17, 2022