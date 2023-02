BBC IT Survey: बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी, अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

BBC IT Survey: बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर में 14-15 फरवरी की रात तक आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा. रात भर आयकर विभाग के अधिकारी जांच करते रहे. हालांकि उम्मीद है कि आज भी आयकर विभाग की टीम दफ्तर में जांच कर सकती है. वहीं इस मामले पर अमेरिका की तरफ से भी प्रतक्रिया सामने आई है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुंबई और दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वे (BBC IT Raid) के बारे में एक सार्वजनिक बयान दिया है. अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मीडिया को बताया कि अमेरिका को दिल्ली में बीबीसी कार्यालय (BBC IT Survey) में आयकर विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण अभियान की जानकारी है, लेकिन वह अपना निर्णय देने की स्थिति में नहीं है. बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है.

बीबीसी ने ट्वीट कर दी जानकारी

वहीं बीबीसी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि आयकर विभाग (BBC Income Tax Team Survey) की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद हैं. हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं. सर्वे का काम अभी भी जारी है. ऑफिस में काम भी शुरू हो गया है. बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग के अधिकारियों के पहुंचने के बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की. कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया.

दिल्ली-मुंबई के ऑफिस पर पहुंची आयकर विभाग की टीम

दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एचटी टावर की पांचवीं और छठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है. यहां आयकर विभाग की 24 लोगों की टीम ने सर्वे किया. मुंबई के सांताक्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची. टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त कर लिया. अफसरो ने कहा कि इनका बैकअप लेकर इन्हें वापस कर दिया जाएगा.

टैक्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया

बीबीसी के एक पत्रकार ने एनडीटीवी को बताया कि कर्मचारियों को लॉग इन करने के लिए कहने के बाद अधिकारियों ने डेस्कटॉप पर जानकारी खोजने के लिए टैक्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया. बीबीसी ने अपने सभी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा है. तलाशी शुरू होने के करीब 6 घंटे बाद कर्मचारियों को उनके लैपटॉप स्कैन करने के बाद ही जाने दिया गया. कर्मचारियों के दस्तावेज भी जब्त किये गए.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग के कार्रवाई की निंदा की

वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बीबीसी कार्यालयों में आईटी सर्वेक्षणों की निंदा की. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आयकर विभाग समय-समय पर सर्वेक्षण करता है जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं और जब सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, तो वे जानकारी देते हैं. जब आईटी का यह सर्वे पूरा हो जाएगा, हम आपको वह सारी जानकारी विस्तार से देंगे.

