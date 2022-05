PM मोदी और मैक्रों अच्छे दोस्त! दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा, जानें सब

पेरिस. स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एलिसी पैलेस में बातचीत की. एलिसी पैलेस, फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो पेरिस में स्थित है. पीएम मोदी और मैक्रों के बीच हुई चर्चा के बारे में बताते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई. क्वात्रा ने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस एक दूसरे को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख साझेदार के रूप में देखते हैं.

ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेश सचिव ने यह भी जानकारी दी कि अगस्त 2019 के बाद से पीएम मोदी की फ्रांस की यह पहली यात्रा है. क्वात्रा ने कहा, ‘दोनों नेता फोन कॉल और पत्रों के माध्यम से नियमित संपर्क में रहे हैं. वे पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी मिले थे. भारत और फ्रांस मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों नेता अच्छे दोस्त भी हैं.’ क्वात्रा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों को नए सिरे से जनादेश मिला है, जो कि दोनों देशों की मौजूदा ताकत और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा. वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी यात्रा को सार्थक बताया है.

My visit to France was brief but a very fruitful one. President @EmmanuelMacron and I got the opportunity to discuss various subjects. I thank him and the French Government for the warm hospitality. pic.twitter.com/pJCCvpvjao

— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2022