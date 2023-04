ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को CBI का नया नोटिस, पहले किया था तलब, अब SC में अगली सुनवाई तक पूछताछ स्थगित

नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) इन दिनों सुर्खियों में हैं. शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को TMC नेता को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक एजेंसी के सामने पेश होने के आदेश पर रोक लगाने के लिए एक नया नोटिस दिया है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इस नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक उन्हें बुलाना स्थगित किया गया है. बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने उन्हें मंगलवार सुबह हाजिर होने के लिए तलब किया था. अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां ​​सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद उन्हें ‘परेशान’ कर रही हैं और ‘निशाना’ बना रही हैं.

CBI serves a fresh notice to TMC National General Secretary Abhishek Banerjee for the order for appearing before the agency is kept in abeyance till further order from Supreme Court. pic.twitter.com/C9Npt9QoOO

