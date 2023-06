नई दिल्‍ली. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों को दो सप्‍ताह से भी कम वक्‍त बचा है. ऐसे में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में पूरी जी-जान से जुटी दिख रही है. इस कड़ी में ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक स्‍टाल पर चाय बनाती हुई नजर आईं. उनके चाय बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. 8 जून को राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सीएम ममता बनर्जी कूचबिहार में चुनावी सभा का हिस्‍सा बनने के बाद जलपाईगुड़ी जा रही थीं. इस दौरान उनके साथ टीएमसी नेताओं का पूरा काफिला था. इसी बीच रास्‍ते में जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में उन्‍होंने काफिले को रुकवाया और एक चाय की दुकान पर पहुंचीं. मुख्‍यमंत्री को सामने देखकर दुकान की महिला मालकिन हक्‍का-बक्‍का रह गई. इसके बाद ममता बनर्जी दुकान के अंदर गई और चाय बनाने लगी.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee makes tea and serves it to people at a tea stall in Jalpaiguri’s Malbazar, as a part of her campaign for upcoming Panchayat polls pic.twitter.com/s2TiVIdyET

— ANI (@ANI) June 26, 2023