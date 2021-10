बंगाल में BJP को एक और झटका, सब्यसाची दत्ता ने छोड़ी पार्टी, बोले- 'दीदी ने में मुझे घर वापस आने को कहा'

नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम चुके हैं. अब बंगाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है. विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता (Sabyasachi Dutta) ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है. उन्होंने अपनी घर वापसी करते हुए टीएमसी ज्वाइन कर ली है. बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह पर दत्ता ने कहा कि मेरा पार्टी में एक दो लोगों के साथ विवाद चल रहा था इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया.

खबरों की मानें तो सब्यसाची दत्ता पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में बने हुए थे. बीजपी का साथ छोड़ने के बाद उन्होंन कहा कि आज दीदी (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) ने मुझे फोन किया और घर वापस आने को कहा है. बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो दीदी की वजह से ही. उन्होंने कहा कि आपसी समझ में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैनें टीएमसी छोड़ दिया था.

