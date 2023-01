VIDEO: बाइकर ने दंपति की कार को मारी टक्कर, धमकाते हुए 5 KM तक पीछा भी किया

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रात के तीन बजे घर वापस लौट रहे दंपति की कार में एक बाइक ने सामने से टक्कर मार दी. इसके बाद बाइक वाले ने अपनी गाड़ी उठाने के बजाए ड्राइविंग साइड में आकर कार चला रहे शख्स को उतरने की कहने लगा और फिर उसके गाड़ी के सामने खड़ा हो गया. हालांकि, कार में बैठे दंपति ने कार की गेट नहीं खोली और वे अपनी गाड़ी पीछे की ओर ले जाने लगे. पूरी घटना कार की डैशबोर्ड में लगे कैमरे (Dash Cam) में कैद हो गई. कैमरे में कैद वीडियो में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइकर ने रॉन्ग साइड से आकर कार में टक्कर मारी थी.

सिटीजन मूवमेंट, ईस्ट बेंगलुरु (Citizens Movement, East Bengaluru) ने इस भयावह घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए बंगलोर सिटी पुलिस को टैग किया है. सिटीजन मूवमेंट ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘सरजापुर रोड पर आज तड़के करीब 3 बजे सोफा व मोरे के पास भयानक घटना की सूचना मिली है. बाइक सवार बदमाशों ने कार में सवार एक दंपती को जानबूझ कर टक्कर मार दी. उन्होंने चिक्कानायकनहल्ली में अपनी सोसाइटी तक 5 किमी तक कार का पीछा किया. रात में अपनी कार न खोलें. डैश कैम का प्रयोग करें.’

Horrific incident reported on Sarjapur road near Sofas & More around 3 am today. Miscreant riders collided purposefully to a couple traveling in car. They chased the car for 5km till their society in Chikkanayakanahalli. Don’t open your car in night. Use dash cam. @BlrCityPolice. pic.twitter.com/4QVYtBZ67B

