बेंगलुरु: पुलिस उत्पीड़न से त्रस्त आम जनता, पार्क में बैठे कपल से मांगे 1,000 रुपये, लगातार तीसरी घटना

बेंगलुरु: बेंगलुरु में पुलिस द्वारा आम लोगों के उत्पीड़न का एक अन्य मामला आया है. शहर के कुडाहल्ली एरिया के सार्वजनिक पार्क में बैठे जोड़े से पुलिस ने 1,000 रुपये की मांग की. ये घटना रविवार की बताई जा रही है. महिला अर्शा लतीफ 29 जनवरी को अपने दोस्त के साथ कुंदनहल्ली झील गई थीं, तभी एक पुलिस वाले ने उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं और बिना अनुमति के वहां बैठने के लिए उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. हालांकि, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में तेजी दिखाई है और आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पार्क में बैठने के पैसे

मिली जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस की व्हाइटफील्ड डिवीजन ने आरोपी मंजूनाथ रेड्डी को गिरफ्तार किया, जो ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) से जुड़ा एक होमगार्ड है. ये पुलिसकर्मी पार्क में बैठे कपल को परेशान करने लगा, उनकी फोटो खींचने लगा. बाद में, पुलिसकर्मी ने दोनों को जाने देने के लिए पैसों की मांग की. जब कपल ने पुलिस वाले से सवाल किया कि उन्हें भुगतान क्यों करना चाहिए? तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि वे उस जगह पर बिना अनुमति के बैठे थे और धूम्रपान कर सकते थे. पुलिस वाला दोनों (कपल) को थाने ले जाने की धमकी देने लगा जहां सीनियर अधिकारी उनसे निपटेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे.

Traumatic experience during visit to BLR. During afternoon, on 29/1/23 my male friend & I visited Kundanahalli Lake to sit in the shade & enjoy the view. A cop started clicking our pictures and started harassing us that we did not have the ‘permission’ to sit there (1/6) pic.twitter.com/4KKMOT0ny7

