नई दिल्ली. जब कहा जाता है कि धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप है तो वह यूं ही नहीं कह दिया जाता है. हमारे सामने आमतौर पर कोई ना कोई ऐसा वाकया आता है जो यह साबित कर देता है कि क्यों डॉक्टरी सबसे नोबेल पेशा माना जाता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला बेंगलुरु से दिल्ली आ रही विस्तारा की फ्लाइट में, जब अचानक एक दो साल के बच्चे ने बीच हवा में सांस लेना बंद कर दिया. तो इसी फ्लाइट से जा रहे पांच डॉक्टरों ने बच्चे को आपातकालीन उपचार दिया और बच्चे में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ.

घटना रविवार को विस्तारा एयरलाइन की उड़ान यूके-814 में हुई, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के पांच वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर इंडियन सोसाइटी फॉर वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी (ISVIR) की बैठक में भाग लेकर दिल्ली लौट रहे थे.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, एम्स, दिल्ली ने बच्चे और डॉक्टरों की तस्वीरों के साथ घटना के बारे में जानकारी दी. बच्चे की सांसें थमने के बाद फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट करने से पहले डिस्ट्रेस कॉल की घोषणा की गई.

एम्स दिल्ली ने अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया, ‘यह 2 साल की सियानोटिक (जन्मजात होने वाला हृदय रोग जिसमें सायनों का मतलब नीला होता है) बच्ची थी, जिसका इंट्राकार्डियक रिपेयर के लिए ऑपरेशन किया गया था, वह बेहोश थी और सियानोसिस (ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्वचा और म्यूकस मेंब्रेन का नीला पड़ जाना) से पीड़ित थी.’

While returning from ISVIR- on board Bangalore to Delhi flight today evening, in Vistara Airline flight UK-814- A distress call was announced

It was a 2 year old cyanotic female child who was operated outside for intracardiac repair , was… pic.twitter.com/crDwb1MsFM

— AIIMS, New Delhi (@aiims_newdelhi) August 27, 2023