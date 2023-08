र‍िपोर्ट- अक्षरा डीएम

बेंगलुरु. आपने अक्‍सर शराब के नशे में चूर लड़कों को तो बदतमीजी और हंगामा करते हुए देखा होगा. लेकिन जब इस हालत में कोई लड़की नजर आए तो मामला एकाएक सुर्ख‍ियों में आ जाता है… और यह तब और बड़ा बन जाता है जब यह पूरा ड्रामा कोई साधारण नहीं बल्क‍ि रईसी के मद में चूर कोई लड़की कर रही हो. ऐसा ही एक ताजा मामला आईटी सिटी बेंगलुरु (Bengaluru) की सड़क पर नजर आया है. दरअसल, एक लड़की ने शराब के नशे में चूर होकर पुल‍िस को खूब गाल‍ियां दीं. इतना ही नहीं उसने आते जाते लोगों को भी नहीं बख्शा और उनको भी नशे में खूब गाल‍ियां दीं. उसकी गाल‍ियां सुनते हुए पुल‍िस के अध‍िकारी क‍िसी तरह से उसको दूसरी मह‍िला की मदद से घर तक ले जाने का प्रयास करते रहे. इससे जुड़ा वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीड‍िया पर वायरल वीड‍ियो में युवती रविवार देर रात बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट पर पुलिस अधिकारियों को गालियां देती हुई देखी जा सकती है. लड़की पुलिस वालों की शर्म ना करते हुए उनको जी भर-भरकर गालियां देती हुई नजर आ रही है.

बेंगलुरु में फ्लैट के लिए मकान मालिक ने मांगा 25 लाख का एडवांस, लोग बोले- किडनी भी मांग लो

बावजूद इसके पुलिसकर्मी शांत होकर उसकी गालियां सुनते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, उसको घर छोड़ने की कोश‍िश करते द‍िख रहे हैं. इस पूरे ड्रामा को क‍िसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर ल‍िया जोक‍ि सोशल मीड‍िया पर सुर्ख‍ियां बन गया है. लड़की पुल‍िसवालों के साथ-साथ वहां से गुजरने वाले हर क‍िसी राहगीर को खूब गालियां दे रही है. पुलिस ने लड़की को घर तक ले जाने के लिए दूसरी महिला की मदद ली.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ north ಯುವತಿ ಫುಲ್ ಕಿರಿಕ್!

These northies are totally ruining our Bengaluru tradition and culture. pic.twitter.com/l0EVX48TYt

— ಸುಮ್ನೆ (@sumneeditzz) August 6, 2023