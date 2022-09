Bengaluru Flood : बाढ़ में फंसे Unacademy के सीईओ और उनके परिवार को ट्रैक्टर से बचाया गया

हाइलाइट्स Unacademy के सीईओ और उनके परिवार को ट्रैक्टर से बचाया गया. बहुत-सी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए कहा है. सीएम ने वर्तमान स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकार की कुव्यवस्था को दोषी बताया.

बेंगलुरु : भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में मंगलवार को सड़कों पर पानी भर जाने के कारण, लोगों को नावों, ट्रकों और ट्रैक्टरों से बाढ़ वाले क्षेत्रों से बचाया जा रहा है. कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों को ट्रैक्टर से ऑफिस आते-जाते देखा जा सकता है. भारी बारिश ने शहर में आम जनजीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है. ऐसे में Unacademy के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने अपना, अपने परिवार और अपने कुत्ते को अपने पड़ोस से एक ट्रैक्टर पर बचाए जाने का वीडियो ट्वीट किया है. उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए ट्वीट किया है, ”स्थिति बहुत खराब है, कृपया अपना खयाल रखें. अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो मुझे मैसेज करें, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा.”

Family and my Pet Albus has been evacuated on a Tractor from our society that’s now submerged. Things are bad. Please take care. DM me if you need any help, I’ll try my best to help. pic.twitter.com/MYnGgyvfx0

— Gaurav Munjal (@gauravmunjal) September 6, 2022

भारी बारिश से पूरा बेंगलुरु शहर बाढ़ की चपेट में है. सड़कों पर जलभराव से यातायात अस्तव्यस्त हो गया है. ऐसे में बहुत सी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ”वर्क फ्रॉम होम” करने को कहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति के लिए ‘अभूतपूर्व’ बारिश और पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रशासन को दोषी ठहराया है.

सीएम ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु के ढहते बुनियादी ढांचे से निपटने के लिए खुद को एक चुनौती दी है. बोम्मई ने कहा, “हमारे अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं. हमने बहुत सारे अतिक्रमण हटा लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे.” उन्होंने कहा, “मैंने तूफानी नालों के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए हैं. मैंने राजकालुवों पर अतिक्रमण हटाने और पक्के ढांचे के निर्माण के लिए और 300 करोड़ रुपये दिए हैं, ताकि भविष्य में पानी के प्रवाह में किसी संक्रीणता के वजह से अवरोध या ओवरफ्लो न हो.”

