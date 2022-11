बेंगलुरु: क्रेन की चपेट में आने से लड़की की मौत, फुटपाथ न होने के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन

बेंगलुरु. कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शहर के व्हाइटफील्ड इलाके में बुधवार को सड़क पर जा रही एक लड़की को पीछे से आ रही क्रेन ने कुचल दिया. 19 साल की नूर फातिमा कथित तौर पर कॉलेज से अपने घर वापस जा रही थी जब यह दुर्घटना हुई. ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस मामले में क्रेन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि व्हाइटफील्ड ट्रैफिक पुलिस सीमा में कन्नमंगला रोड पर दोपहर करीब दो बजे फातिमा क्रेन के आगे के पहिये के नीचे आ गई. क्रेन को उस समय पेरियास्वामी ड्राइव कर रहा था. दुर्घटना का एक सीसीटीवी वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फुटेज में बुधवार दोपहर करीब 1 बजे लड़की सड़क के बायीं ओर चलती नजर आ रही है. उसी सड़क पर तेज रफ्तार क्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और वह तुरंत पहियों के नीचे आ गई.

#Breaking | CCTV footage emerges where a 19-year old girl identified as Noor Fiza was being mowed down by a crane near Whitefield in #Bengaluru on Friday@aayeshavarma @Aksharadm6 pic.twitter.com/yaBAfSxOSU

— News18 (@CNNnews18) November 7, 2022