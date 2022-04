बेंगलुरु में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में भरा पानी, 1 की मौत

बेंगलुरु. कर्नाटक के कई हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई. राजधानी बेंगलुरु में लोगों को बारिश के चलते भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली. लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई. शहर के कई हिस्सों में पेड़ गिर गए. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान और बारिश की संभावना जताई है.

बेंगलुरु के नागरिक निकाय और दमकल विभाग ने जलभराव वाले इलाकों में आपातकालीन अभियान शुरू कर दिया है. बीबीएमपी के अनुसार तेज़ हवा के चलते शहर में 12 पेड़ उखड़ गए. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तीन और दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है. ऐसे में बीबीएमपी ने अपने स्टाफ को अलर्ट रहने को कहा है. सड़कों और ट्रैफिक जंक्शनों पर पानी की रुकावट जैसी शिकायतों पर तेजी से ध्यान देने के लिए तैयार रहने को कहा है. बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोगों की मदद नहीं की जाती है तो फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ढाई घंटे की बारिश

बेंगलुरु में गुरुवार रात करीब 8 बजे से 10.30 बजे के दौरान मूसलाधार बारिश हुई. इसके चलते बेंगलुरु दक्षिण के निचले इलाके कथरीगुप्पे, बनशनकरी और जे पी नगर में कई जगह पानी भर गया. कहा जा रहा है कि तेज बारिश से कई बड़े नाले भर गए. जिससे सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहने लगा.

#WATCH | Karnataka: Several parts of Bengaluru face waterlogging amidst heavy rainfall in the city.

An emergency operation in waterlogged areas is underway by BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike) & fire department.

Visuals from Banashankari, Kathreguppe, Jayaprakash Nagara pic.twitter.com/XOn81C9C8d

— ANI (@ANI) April 14, 2022