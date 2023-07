बेंगलुरु. बेंगलुरु के आइकिया (IKEA) स्टोर में रविवार को शॉपिंग के दौरान महिला के साथ भयावह घटना घटी. महिला ने आरोप लगाया कि IKEA के फूड कोर्ट में खाना खाने के दौरान उसकी टेबल पर मरा हुआ चूहा गिरा. शरण्या शेट्टी नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट करके अपने साथ हुई भयावह घटना का जिक्र किया. वहीं, स्वीडिश आइकिया (IKEA) चेन के आउटलेट ने महिला के साथ हुई घटना पर माफी मांगी है.

महिला ने शेयर की भयावह घटना

ट्विटर यूजर शरण्या शेट्टी ने घटना की चौंकाने वाली तस्वीर शेयर की है, जिसमें टेबल पर एक मरा हुआ चूहा नजर आ रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ‘अंदाजा लगाएं कि आइकिया (IKEA) के फूड कोर्ट में हमारे खाने की मेज पर क्या गिरा.’ महिला ने आगे लिखा है, ‘हम खा रहे थे और छत से एक मरा चूहा हमारी टेबल पर आ गिरा. बेहद चौंकाने वाला पल था.’ महिला ने आरोप लगाया कि चूहा गिरने के बाद रेस्टोरेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. उन्होंने चूहा को हटाने या ढकने के बजाय खाना परोसना जारी रखा. वहीं, आइकिया (IKEA) स्टोर में कॉल करने पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाई. यहां देखिए फोटो-

Wtf.. guess what fell in our food table at ikea I can’t even.

We were eating and this rat just dropped dead..

Most bizzare moment ever!@IKEA@IKEAIndia pic.twitter.com/R45C1BCNkc

— Maya (@Sharanyashettyy) July 16, 2023