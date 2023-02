OMG! शख्स ने बिजनेस क्लास में बुक की सीट, 1.6 लाख रुपये दिया किराया, लेकिन बाद में निकला स्कैम... जानें पूरा मामला

बेंगलुरु. इंटरनेट ने लाइफस्टाइल को आसान बना दिया है. किराने के सामान की खरिदारी से लेकर छुट्टियां बिताने के लिए हॉलिडे पैकेज सब कुछ आज उंगलियों पर मौजूद है. लेकिन जितने ही इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. इंटरनेट पर ऐसे लुभाने वाले भी मैसेज आते हैं, जो आपको मिनट भर में लाखों का चूना लगा सकते हैं. ऐसा ही एक एक ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक शख्स ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप (Make My Trip) पर कथित रूप से ठगा गया.

टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित वर्मा नाम के इस शख्स ने अपने चौंकाने वाले अनुभव के बारे में ट्विटर पर खुलासा किया है. यह घटना तब हुई जब उन्होंने बेंगलुरु से गुवाहाटी जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट (Vistara Flight) में सीट बुक की थी. उन्होंने बिजनेस क्लास की इस सीट के लिए लिए 1.65 लाख रुपए चुकाए थे, लेकिन उस फ्लाइट में बिजनेस क्लास ही नहीं थी.

Thank you everybody for liking and retweeting. Hope they wake up and respond.

— Rohit Varma (@rohitvaarma) February 10, 2023