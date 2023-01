बेंगलुरु. गुजरात के बाद अब कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) से खबर सामने आई है जहां पर एक फ्लाईओवर (Notes Showered from Flyover) से शख्‍स ने 10-10 रुपये के नोट उड़ाए हैं. अज्ञात शख्‍स ने मंगलवार को केआर मार्किट फ्लाईओवर से यह नोट बरसाए. इन नोटों को लेने के ल‍िए स्‍थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर खड़ी हो गई और कुछ देर बाद ही ट्रैफ‍िक जाम की स्‍थित‍ि भी पैदा हो गई. हालांक‍ि इस तरह के कृत्‍य को क्‍यों क‍िया गया, इसके बारे में वेस्‍टर्न ड‍िव‍ीजन पुल‍िस (Western Division Police) को भी जानकारी नहीं है. पुल‍िस मौका मुआयना कर आरोपी की तलाश में जुट गई है. इस मामले में एक वीड‍ियो भी सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रही है.

वायरल वीड‍ियो में अज्ञात शख्‍स ने 10 रुपये के नोट की गड्डी हाथ में ली हुई है. उसके गले में एक झोला और दीवार घड़ी भी लटकी हुई देखी जा सकती है. उसको हाथ में नोट लेकर फ्लाईओवर (Notes Showered from Flyover) से नीचे ग‍िराते उड़ाते देखा जा सकता है. इन नोटों को हास‍िल करने और पकड़ने के ल‍िए स्‍थानीय लोग काफी द‍िलचस्‍पी द‍िखाते नजर आए. इसकी वजह से रोड पर जाम (Traffic Jam) की स्‍थ‍िति बन गई. कुछ देर में ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

इस मामले में वेस्टर्न डिवीजन के डीसीपी लक्ष्मण निम्बारगी का कहना है क‍ि शख्स के बारे में या उसके कृत्य के पीछे के कारण का पता नहीं लगा है. पुल‍िस इस बाबत जानकारी जुटाने में लगी है. नगर बाजार पुलिस जगह का मौका मुआयना कर आरोपी की तलाश कर रही है.

It’s literally raining money in Blr😂Unidentified man in #Bengaluru showers #money from KR Market flyover. Comes in with a bag of money consisting of 10 rupee currency, throws notes down the flyover and leaves. People swarm in large numbers to collect the money. pic.twitter.com/rbHB0ugsiR

