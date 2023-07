नई दिल्ली. कर्नाटक में एक्सप्रेसवे कई नव युवक खतरनाक स्टंट करते देखे जा रहे हैं. यहां स्कूटी पर एक लड़की को पीछे ​बिठाकर गाड़ी चलाते लड़के का एक पहिए पर स्कूटी चलाते हैरतअंगेज वीडिया भी सामने आया है. इसी को लेकर पुलिस ने गुरुवार को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर अपनी बाइक के साथ कथित तौर पर पहिया उठाकर एक पहिए पर स्कूटी चलाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करते हुए युवा लड़कों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने कहा कि यह वीडियो कम से कम 5-6 महीने पुराने हैं.

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक को राजमार्ग पर स्टंट करते समय एक लड़की के साथ देखा गया था. कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात और सुरक्षा) आलोक कुमार ने ट्वीट किया, ‘एक्सप्रेसवे पर एक लड़की के साथ घूम रहे व्यक्ति को रामनगर जिला पुलिस ने उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में कार्रवाई की जा रही है. वीडियो 5-6 महीने पुराने हैं. एसपी रामनगर और उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की सराहना करता हूं.’

Wheeling wrong side on Expressway- This guy uploads several videos of him Wheeling on different bikes on Instagram (Shoaibu_46_). In one of his videos, it appears as he rode on the wrong side Wheeling on express way (Is it BLR-MYS expressway?) @alokkumar6994 @blrcitytraffic pic.twitter.com/nsRj6QVEVA

— ThirdEye (@3rdEyeDude) July 5, 2023