विदेश नहीं! देश में ही बना है ऐसा एक्सप्रेसवे, VIDEO में देखें ये कमाल का नजारा

बेंगलुरु. कर्नाटक में ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो कि विदेशों के बने एक्सप्रेस वे को कड़ी टक्कर दे रहा है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सी एन अश्वथ नारायण ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे (Bengaluru-Mysuru Expressway) के की हेलीकॉप्टर से लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसे देखकर यूजर्स काफी प्रभावित हुए. मंत्री द्वारा ट्विटर पर अपलोड किए गए वीडियो में 10 लेन के एक्सप्रेसवे को अलग-अलग एंगल से दिखाया गया है. वीडियो में इसके नीचे बने रेलवे ट्रैक से एक ट्रेन भी गुजरती नजर आ रही है. यह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रही है. केंगेरी से मैसूरु तक के इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य वर्तमान की साढ़े तीन घंटे की यात्रा को घटाकर केवल डेढ़ घंटे करना है.

इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हो गए. मंत्री ने वीडियो शेयर कर लिखा, “देश शक्ति के लिए गति शक्ति! हमारे रामनगर खंड के पास नवनिर्मित बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे का यह मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य आंखों के लिए एक बेहतरीन दृश्य है और #NewIndia का एक सच्चा प्रमाण है. #AmritKaal #GatiShakti” मंत्री ने इस वीडियो में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को टैग भी किया.

Gati Shakti for Desh Shakti!

This mesmerising view of the newly constructed Bengaluru-Mysuru Expressway near our Ramanagara stretch is a treat to the eyes and a true testimony of #NewIndia.#AmritKaal #GatiShakti @PMOIndia @narendramodi @nitin_gadkari @mepratap pic.twitter.com/KSllLGydHA

