बेंगलुरु में फ्लैट के लिए मकान मालिक ने मांगा 25 लाख का एडवांस, लोग बोले- किडनी भी मांग लो

बेंगलुरु: देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु कभी-कभी अपने अजीबों गरीब घटनाओं से लोगों को चौंका देती है. अभी हाल में एक ट्विटर पर एक शख्स का ट्वीट वायरल हो रहा जिसे देखकर लोग चकित हो रहे हैं. तेजस्वी श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें एक घर जो बिना ब्रोकर वाले वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है. इस घर के मकान मालिक के डिमांड ने सबको हैरान कर दिया है. 5,195 स्क्वायर फीट में बने 4बीएचके फ्लैट (4BHK Flat) के लिए उन्होंने 2.5 लाख महीने का किराया मांगा है. लेकिन हद तो तब हो गई जब उस वेबसाइट पर किराए पर घर लेने के लिए मकान मालिक ने 25 लाख रुपए एडवांस में मांग की. वहीं वेबसाइट ने लोगों की सहूलियत के लिए उसी लिस्टेड मकान के विज्ञापन के नीचे एक लिंक जनरेट किया है जिसमें लोन अप्लाई करने का विकल्प दिया है.

