बेंगलुरु में मेटल की चीज छूने पर लग रहे 'झटके', दरवाजे के नॉब से निकल रही चिंगारी, आखिर क्या है वजह

Viral news: बचपन में हम कंघी को बालों से रगड़ कर उससे कागज के टुकड़े को चिपकाते थे, ये तो सबको याद होगा? साइंस में हम इसे स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण के रूप में पढ़ते थे लेकिन बच्चों को ये किसी जादू से कम नहीं लगता था. जरा सोचिए जब ये असल में आपके साथ घटने लगे और आपको किसी धातु के छूने पर झटके देने लगे तो क्या होगा? अजीब लगेगा, है न? हाल में ही बेंगलुरु की एक लड़की ने अपने ट्विटर हैडल @sia_steel पर ट्वीट कर बेंगलुरु के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें लगातार “स्थैतिक झटके” लग रहे हैं?

दरअसल आकांक्षा गौड़ नाम की एक लड़की ने ट्वीट किया है, ‘बेंगलुरु के लोगों, क्या आपको कुछ दिनों से धातु को छूने पर स्थिर झटके आ रहे हैं? मेरे कई दोस्त ऐसे झटके अनुभव कर रहे हैं. मैंने डोर नॉब खोलते समय एक वास्तविक में एक छोटी सी चिंगारी देखी’ लड़की ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल होने लगा और बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. ट्वीट इस प्रकार है-

Bangalore folks, are you getting static shocks on touching metal since a few days?

A crazy number of my friends are experiencing this. I saw a real little spark while opening the door knob.

— Aakanksha Gaur (@sia_steel) February 16, 2023