VIDEO: बेंगलुरु में सैलाब! रिशद प्रेमजी सहित कई अरबपतियों के घर डूबे, तैरती दिखीं कारें

नई दिल्ली. बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है. शहर के हर कोने में बाढ़ का पानी घुस गया है. न सिर्फ शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूब गए हैं बल्कि प्रकृति ने अमीरों को भी नहीं बख्शा है. बाढ़ के पानी में सिलिकॉन सिटी की सबसे एक्सक्लूसिव गेटेड कम्यूनिटी एप्सिलॉन भी पानी में डूब गई है. एप्सिलॉन में देश के दिग्गज अरबपतियों और वर्तमान के कुछ उभरते हुए अरबपतियों के विला हैं. एप्सिलॉन का कोई विला 10 करोड़ से कम का नहीं है. इस पॉश इलाके में विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी जैसे पुराने अरबपति तो बायजू रवींद्रन जैसे नए जमाने के स्टार्टअप अरबपति रहते हैं.

टीओआई की खबर के मुताबिक ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बिग बास्केट के सह-संस्थापक अभिनय चौधरी और पेज इंडस्ट्रीज के एमडी अशोक जीनोमल उन चुनिंदा 150 लोगों में शामिल हैं जिनका यहां आलीशान बंगला है. लेकिन रातों-रात स्वप्नलोक एप्सिलॉन दलदली गंदगी में बदल गया. यहां के कई अरबपतियों के परिवारों को ट्रेक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है. अरबपतियों के बंगले के सामने कई कारें पानी में तैरती हुई दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिनमें देखा जा रहा है कि इन करोड़ों के बगले के सामने जर्मनी, इटली की करोड़ों का कारें तैर रही हैं. अनएकेडमी के सीईओ गौरव मुंजाल ने ट्वीट किया, “हमारी सोसाइटी पानी में डूब गई है. मेरे परिवार और पालतू जानवर एल्बस को ट्रेक्टर से निकाला गया है. चीजें खराब है. कृप्या ध्यान दें.”

Family and my Pet Albus has been evacuated on a Tractor from our society that’s now submerged. Things are bad. Please take care. DM me if you need any help, I’ll try my best to help. pic.twitter.com/MYnGgyvfx0

— Gaurav Munjal (@gauravmunjal) September 6, 2022