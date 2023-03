बेंगलुरु. देश की राजधानी द‍िल्‍ली में हाल ही में बाइक टैक्‍सी ड्राइवरों (Bike Taxi Driver) पर प्रत‍िबंध लगाए जाने के ख‍िलाफ व‍िरोध प्रदर्शन क‍िया था और रोजी रोटी कमाने के ल‍िए आदेश वापस लेने की मांग की थी. वहीं, अब ऐसे बाइक टैक्‍सी ड्राइवरों पर ऑटोर‍िक्‍शा ड्राइवर भी दबंगई द‍िखाने लगे हैं. इस दबंगई से भरा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक वीड‍ियो वायरल हुआ है.

इस वीड‍ियो में एक ऑटोरिक्शा चालक (Auto Rickshaw Driver) द्वारा एक बाइक टैक्सी ड्राइवर को न केवल धमका रहा है बल्‍क‍ि उसके हेलमेट व फोन को तोड़ते और गाली देता हुआ साफ नजर आ रहा है. इस वीड‍ियो के सोशल मीड‍िया (Social Media) पर वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru City Police) ने गंभीरता से संज्ञान ल‍िया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबि‍क बाइक टैक्सी ड्राइवर एग्रीगेटर रैपिडो (Rapido Driver) के साथ काम करता है. वो कथित तौर पर पूर्वोत्तर राज्य से संबंध‍ित बताया जाता है. वीडियो में ऑटो चालक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बाइक टैक्सी (Bike Taxi) वालों की वजह से ऑटो चालकों (Auto Rickshaw Driver) को पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं. वीडियो बेंगलुरु में इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास शूट किया गया है.

@indiranagaraps is investigating the incident. Strict and necessary action will be taken. https://t.co/QosaVAF0gO

— ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ BengaluruCityPolice (@BlrCityPolice) March 7, 2023