ट्रैफिक जाम में फंसी महिला फिर... स्कूटी पर ही निकाल लिया लैपटॉप, भीड़ में करने लगी काम, फोटो वायरल

बेंगलुरु. बेंगलुरु एक फलता-फूलता तकनीकी उद्योग वाला एक चहल-पहल भरा शहर है. लेकिन यह ट्रैफिक जाम (Bengaluru Traffic) के लिए भी कुख्यात है. यहां ट्रैफिक जाम ऐसा लगता है कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. इस दौरान लोग अपना कीमती समय तो खोते ही हैं साथ ही सहनशीलता भी खो देते हैं. हालांकि ट्रैफिक जाम की तमाम खबरों के बीच एक महिला ने अपने दैनिक आवागमन को एक शानदार कार्य सत्र में बदल दिया. अब महिला की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

महिला ने अपनी यात्रा के समय का उपयोग कुछ उत्पादक कार्यों में किया ताकि काम पूरा किया जा सके. एक ट्विटर यूजर ने हाल ही में एक फोटो शेयर की जिसे उसने ‘पीक बैंगलुरु मोमेंट’ करार दिया. वायरल फोटो में एक पेशेवर की तरह तरह मल्टीटास्किंग करने वाली एक महिला को देखा जा सकता है. एक महिला रैपिडो स्कूटी पर बेंगलुरु की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजर रही है.

Peak Bangalore moment. Women working on a rapido bike ride to the office. #TrafficJam #TrafficAlert #bangaloretraffic #Bangalore #roadblock #peakbangalore pic.twitter.com/bubbMj3Qbs

— Nihar Lohiya (@nihar_lohiya) May 16, 2023