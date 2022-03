भगवंत मान को बधाई देते हुए मनीष तिवारी ने कांग्रेस पर कसा तंज, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Congress Leader Manish Tewari) ने पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मिले निमंत्रण का उल्लेख करते हुए बुधवार को अपनी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने शपथ ली थी, तब उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था. मनीष तिवारी ने मान के शपथ ग्रहण समारोह का एक निमंत्रण पत्र ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि वह इसमें शामिल नहीं हो सके, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है.

महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह (Bhagat Singh) के पैतृक गांव खटकड़ कलां में एक सादे समारोह में भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर कहा, ”मैं भगवंत मान को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देता हूं, मुझे उनके शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. संसद सत्र होने के कारण मैं इसमें शामिल नहीं हो सका.”

I congratulate @BhagwantMann on being sworn in as Chief Minister

I thank him for inviting me to his swearing in .

Due to Parliament being in session I will not be able to make it .

It is ironic I was not invited to @CHARANJITCHANNI ‘s swearing in though he was one of my MLA’s pic.twitter.com/AyW91uNyYE

— Manish Tewari (@ManishTewari) March 16, 2022