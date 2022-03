Bharat Bandh Live Updates: ममता सरकार ने किया भारत बंद का विरोध, सभी कर्मियों को ड्यूटी पर रहने का आदेश

पश्चिम बंगाल: विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर वाम मोर्चे के ट्रेड यूनियन सदस्यों ने कोलकाता के जाधवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया.

West Bengal | Members from the Left Front gather in huge numbers & block railway tracks at Jadavpur Railway Station in Kolkata, in view of the 2-day nationwide strike called by different trade unions. pic.twitter.com/WnWUTJHKNo

